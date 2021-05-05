Son dakika haberleri | Erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi kazandı

Son dakika haberler: İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde yapılan erken yerel parlamento seçimlerini kazanan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) merkez binası önünde kutlama yaptı.

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde yapılan erken yerel parlamento seçimlerini kazanan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) merkez binası önünde kutlama yaptı. PP lideri Pablo Casado ve Madrid özerk yönetim başkanı İsabel Diaz Ayuso balkon konuşması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli