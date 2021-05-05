Son dakika haberleri | Erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi kazandı

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde yapılan erken yerel parlamento seçimlerini kazanan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) merkez binası önünde kutlama yaptı.

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde yapılan erken yerel parlamento seçimlerini kazanan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) merkez binası önünde kutlama yaptı. PP lideri Pablo Casado ve Madrid özerk yönetim başkanı İsabel Diaz Ayuso balkon konuşması yaptı.

Son dakika haberleri | Erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi kazandı
Son dakika haberleri | Erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi kazandı
Son dakika haberleri | Erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi kazandı
Son dakika haberleri | Erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Diego Gomes Serdar Aziz Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 00:34:21. #1.15#

title