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Son dakika haberleri: Ergin Ataman: "En iyi mücadeleyi verip kazanarak başlamak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Ergin Ataman:

Gelen son dakika haberlerine göre Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Sezon başı itibarıyla henüz tam formda olmasak da en iyi mücadeleyi verip kazanarak başlamak istiyoruz" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Sezon başı itibarıyla henüz tam formda olmasak da en iyi mücadeleyi verip kazanarak başlamak istiyoruz" dedi.

THY Euroleague birinci hafta maçında yarın İspanya'nın Real Madrid takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te Başntrenör Ergin Ataman ile Kaptan Doğuş Balbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Sezona zorlu Real Madrid deplasmanı ile başladıklarını hatırlatan Ergin Ataman, "Çok saygı duyduğumuz bir koç ve takıma karşı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Real Madrid'de geçen sezona göre değişen 3-4 oyuncu var, biz ise sakat oyuncularımızın maç saatindeki durumuna göre sadece bir değişiklikle çıkıp organize basketbolumuzu yansıtmaya çalışacağız. Sezon başı itibarıyla henüz tam formda olmasak da en iyi mücadeleyi verip kazanarak başlamak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon Madrid'de oynadığımız üç maçı da seyircisiz oynamıştık. Şimdi Real Madrid taraftarının karşısına şampiyon takım olarak çıkmak bizim için gurur verici. Umarım taraftarların oyundan keyif aldığı bir maç olur" diye konuştu.

Takım Kaptanı Doğuş Balbay ise karşılaşma ile ilgili, "Euroleague'deki ilk maçımızda geçtiğimiz sezon play off'ta karşılaştığımız Real Madrid ile deplasmanda oynayacağız. Sezonun henüz başı olmasına rağmen bizim için çok ciddi bir sınav olacak. Biz geçtiğimiz sezonki kadromuzu koruduk, Real Madrid kadrosuna bazı eklemeler yaptı. Bence güzel bir maç olacak. Önemli olan bizim kendi basketbolumuzu oynamamız ve her gün oyunumuzun üzerine koyarak devam etmemiz. Umarım Euroleague'de yeni sezon açılışımızı galibiyet ile yaparız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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