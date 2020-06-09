Son dakika haberleri: Ergene Belediyesi temiz çıktı
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Son dakika haberleri: Ergene Belediyesi temiz çıktı

Son dakika haberi: Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ergene Belediyesi personeline Covid-19 testi yapıldı.

Son dakika haberleri: Ergene Belediyesi temiz çıktı
09.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:08

Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ergene Belediyesi personeline Covid-19 testi yapıldı. Başkan Rasim Yüksel'in de yaptırmış olduğu testler negatif çıktı.

Yeni tip korona virüs salgını ile virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ederek ilgili bakanlıklarca açıklanan tedbir kararlarına harfiyen uyarak Ergenelilerin sağlığını koruma adına çalışmalar yapan Ergene Belediyesi'nde personele Covid-19 testi yapıldı. Test yapılan kişiler arasında belediye başkanı Rasim Yüksel de yer aldı.

Halkın sağlığını her şeyin üzerinde tutan ve pandemi dönemi boyunca çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Ergene Belediyesi başta belediye personeli ve işlemlerini yaptırmak üzere belediyeye gelen vatandaşların sağlığını korumak için bir dizi tedbiri hayata geçirerek belediye personelini korona virüs testine tabi tuttu.

Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ergene Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen program kapsamında ilk gün 27 belediye personeline uygulanan testlerin sonuçları negatif çıktı.

Belediye personeli ile birlikte Covid-19 testi yaptıran Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Salgınla mücadelede ilk günden bu yana özverili bir şekilde Ergene halkına hizmet eden Belediye personelimize Covid-19 testi yaptırdık, çok şükür test sonuçları negatif çıktı. Vatandaşlarımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonrada işlemleri belediyemizde aksatılmadan devan edecektir. Virüs salgınında yeni döneme girdiğimiz şu günlerde herkes belirlenen kurallara uymalıdır, maskemizi takarak, sosyal mesafeye uyup ellerimizi bol bol yıkamalıyız" dedi.

Başkan Yüksel son olarak, bu süreçte özveriyle çalışan sağlık personelleri olmak üzere belediye personellerine de teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

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