Son dakika haberleri! Ergani Devlet Hastanesi Başhekimi Akatay, pandemi sürecini değerlendirdi

Ergani Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Akatay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı.

Akatay, Kovid-19 sürecinde sağlık ekiplerinin canla başla çalıştığı Ergani Devlet Hastanesi'nde en iyi hizmetin sunulduğunu aktardı.

Temmuz'da 30 olan yatak sayısının 70'e, yoğun bakım yatak sayısının da 6'dan 14'e çıkarıldığını dile getiren Akatay, şunları kaydetti:

"Hem hastanede hem de filyasyon ekipleriyle sahada mücadele ediliyor. Kovid-19 hastalarını başka hastanelere göndermeyerek, yeterli sayıda tıbbi cihaz, yoğun bakım ve diğer yatak sayısı ve uzman hekimlerle teşhis ve tedavilerini hastanede yapıyoruz. Pozitif tüm vakaları yakalamaya, temaslılarını bulmaya ve böylece Kovid-19 hastalığın yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bizler ne kadar çalışsak ve emek versek de halkımız kurallara uymadığı sürece salgının yayılmasının önüne geçemeyeceğimiz gibi sağlık çalışanlarımızın da emeği boşa gitmiş olacak."

Vatandaşlardan pandemi kurallarına riayet etmelerini isteyen Akatay, "Şu an gerek servis gerekse yoğun bakım yatak sayımız Ergani ilçemiz için yeterli sayıdadır. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Cihan Tekin ve kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Abidin Tüzün'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Akatay, evde tedavi gören hastaların hastane veya filyasyon ekipleri tarafından verilen ilaçları tam ve zamanında kullanmalarını isteyerek, ilaç kullanan hastaların daha hafif semptomlarla hastalığı geçirdiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar