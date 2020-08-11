Son dakika haberleri... Eren Bülbül şehit edilişinin 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
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Son dakika haberleri... Eren Bülbül şehit edilişinin 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anıldı.

Son dakika haberleri... Eren Bülbül şehit edilişinin 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı
11.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:38

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında mezarı başında anıldı.

İlçenin Köprüyanı mahallesindeki mezarı başında düzenlenen anma törenine annesi Ayşe Bülbül, İlçe Kaymakamı Selim Çomaklı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, beraberinde Ağrı'dan gelen anneler ve Eren Bülbül'ün yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma etkinliğinde Kuran-ı Kerim okunarak dua edilirken, anne Ayşe Bülbül, yaptığı konuşmada "Eren'in acısı bugün değil her zaman yüreğimde. Bizi bu acı günlerimizde arayıp soran başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

"Ağrılı annenin acısı ile Trabzonlu annenin acısı birdir"

Ağrı'dan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte gelen Ağrılı anneler "Eren'in acısı bütün annelerin yüreğinde beyaz tülbentli Ağrılı anneler" pankartı açarken, Ayşe Bülbül'e Kuran-ı Kerim ile Eren'in kara kalem ile çizilen resmini hediye ettiler.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı açıklamada "Annelerin hepsi bir. Acıları, dertleri bayrakları bir. Allah bu anneleri ayırmasın. Allah bu annelere acı vermesin. İnşallah her yıl Eren kardeşimizi kabri başında acısını annelerimiz ile birlikte paylaşacağız. Ağrılı annenin acısı ile Trabzonlu annenin acısı birdir. Acılarımızı birlikte paylaşıyoruz. Bayrak, Kuran, ezan hepimizin. Allah bu tabloyu bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin" dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımı hiç unutulmadı

Eren Bülbül'ün ölümünden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve sözleri hiç unutulmadı. "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımına sevenleri,, "İyi ki varsın Eren" sözleriyle karşılık verirken, mezarı 3 yıldır yöreye özellikle şehir dışından gelen sevenleri tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ziyaretçilerin mezarına çiçeklerin yanı sıra çeşitli spor kulüplerine ait atkılar ile çeşitli eşyalar bıraktığı görülüyor.

Eren Bülbül'ün kanı yerde bırakılmadı

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır, güvenlik güçleri tarafından 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirildi. Yakışır'ın, PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda ise "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü. Bu teröristlerin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlenmişti. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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