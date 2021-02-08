Son dakika haberleri: "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı
08.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:56
Son dakika haberine göre Operasyona katılan askerlerin sahadaki görüntüleri İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
Operasyona katılan askerlerin sahadaki görüntüleri İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı