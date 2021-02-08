Son dakika haberleri: "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı

08.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:56

Son dakika haberine göre Operasyona katılan askerlerin sahadaki görüntüleri İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

Operasyona katılan askerlerin sahadaki görüntüleri İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

Son dakika haberleri: 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri: 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri: 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberleri: 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Barış Manço Oğuzhan Koç Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ozan Tufan Aykut Kocaman
Tüm Haberler İzmir Kadıköy Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 09:56:55. #1.14#
title