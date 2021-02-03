Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Yeni Anayasa) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir."
03.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:26
Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Yeni Anayasa) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir.
Erdoğan: "(Yeni Anayasa) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan