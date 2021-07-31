Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik...
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Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik...

Son dakika haberleri! Erdoğan: '(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Erdoğan: "(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir.

Erdoğan: "(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik... - Haberler
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