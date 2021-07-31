Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik...
Son dakika haberi: Erdoğan: "(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir.
Erdoğan: "(Yangından etkilenen bölgelerde) Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım