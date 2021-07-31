Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde...
Son dakika haber... Erdoğan: "(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.
Erdoğan: " (Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş