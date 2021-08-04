Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum...
Son dakika politika haberi... Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok."
Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal