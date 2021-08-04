Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum...
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Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum...

Son dakika haberleri! Erdoğan: '(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum...
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok."

Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok."

Son dakika haberleri! Erdoğan: '(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum...
Son dakika haberleri! Erdoğan: '(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum... - Haberler
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