Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum...

Son dakika politika haberi... Erdoğan: "(Yanan alanların imara açılacağı iddiası) Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok."