Son dakika haberleri: Erdoğan: "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık"
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Son dakika haberleri: Erdoğan: "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık"

16.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:22
Son dakika haberleri: Erdoğan:

Son dakika haber: Erdoğan: "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık"

Erdoğan: "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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