Son dakika haberleri: Erdoğan: "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık"
16.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:22
Son dakika haber: Erdoğan: "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık"
Erdoğan: "Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan