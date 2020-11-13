Son dakika haberleri | Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize...
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize...

13.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:04
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır.

Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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