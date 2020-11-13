Son dakika haberleri | Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize...
13.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:04
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır.
Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu