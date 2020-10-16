Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik"
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Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik"

16.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:54
Son dakika haberleri! Erdoğan:

Son dakika haberleri... Erdoğan: "(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik"

Erdoğan: "(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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