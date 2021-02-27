Son dakika haberleri | Erdoğan: "Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza...
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza...

27.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:45
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar.

Erdoğan: "Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 15:48:25. #1.16#
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