Son dakika haberleri | Erdoğan: "Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne...
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne...

Son dakika haberleri | Erdoğan: 'Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne...
Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Erdoğan: "Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum.

Erdoğan: "Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

Erdoğan: 'İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'
Erdoğan: "İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır.'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır."

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Son dakika haberleri | Erdoğan: "Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne... - Haberler
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