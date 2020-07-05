Son dakika haberleri: Erdoğan: "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım... Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik."

Erdoğan: "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik." Kaynak: AA