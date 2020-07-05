Son dakika haberleri: Erdoğan: "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım...
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik."
05.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:43
Erdoğan: "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik."
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Kaynak: AA