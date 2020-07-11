Son dakika haberleri... Erdoğan: "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde...
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Son dakika haberleri... Erdoğan: "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde...

Son dakika haberleri... Erdoğan: "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk."

Son dakika haberleri... Erdoğan:
11.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:59

Erdoğan: "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk."

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Kaynak: AA

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