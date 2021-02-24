Son dakika haberleri! Erdoğan: "Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına...

Son dakika haberleri... Erdoğan: "Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız."