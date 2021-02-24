Son dakika haberleri! Erdoğan: "Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına...
24.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:45
Son dakika haberleri... Erdoğan: "Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız."
Erdoğan: "Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan