Son dakika haberleri! Erdoğan: "Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına...
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Son dakika haberleri! Erdoğan: "Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına...

24.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:45
Son dakika haberleri! Erdoğan:

Son dakika haberleri... Erdoğan: "Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız."

Erdoğan: "Sınırlarımız içerisinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna, insanlarımızın refahına yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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