Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı."
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Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı."

26.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:56
Son dakika haberleri! Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "(Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı.

Erdoğan: " (Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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