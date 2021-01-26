Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı."
26.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:56
Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "(Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı.
Erdoğan: " (Şehit yakını ve gaziler) Hükümete geldiğimizde kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti, bugün 45 bine yaklaştı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ