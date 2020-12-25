Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."

25.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:58
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Son dakika haberler: Erdoğan: "(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.

Erdoğan: "(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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