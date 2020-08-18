Son dakika haberleri | Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına katıldı Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MKYK toplantısına başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına da başkanlık edecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: DHA