Son dakika haberleri! Erdoğan: "Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla...
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.
31.08.2020 20:39 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:39
Erdoğan: "Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz"
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Kaynak: AA