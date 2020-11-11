Son dakika haberleri | Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz."
11.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:21
Son dakika haber: Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz.
Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu