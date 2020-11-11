Son dakika haberleri | Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz."

11.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:21
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Son dakika haber: Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz.

Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Erbakan'dan 'ABD' açıklaması: 'Politikalarında köklü bir değişiklik beklemek saflık olur'
Son dakika haberleri | Erbakan'dan 'ABD' açıklaması: "Politikalarında köklü bir değişiklik beklemek saflık olur"
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Son dakika haberleri | Erdoğan: Tehdit, şantaj dilinin fayda sağlamayacağı anlaşılmalıdır (1)
Son dakika haberleri | Erdoğan: Tehdit, şantaj dilinin fayda sağlamayacağı anlaşılmalıdır (1)

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Son dakika haberleri | Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz." - HaberErdoğan: "Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara... - HaberErdoğan: "Yaşanan gelişmeler ışığında küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalışıyor, ülkemiz için en doğru olanı yapmaya gayret gösteriyoruz" - HaberErdoğan: "Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum." - HaberSon Dakika | Erdoğan: "Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz." - HaberSon dakika haberleri | Erdoğan: "Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik... - HaberSon dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halklarını kardeş, kendilerini dost olarak gördüğümüz tüm bölge devletleriyle, yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz." - HaberSon dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseye karşı gizli veya açık önyargımız, husumetimiz, karanlık hesabımız yoktur." - HaberBiden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz - EkonomiCumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar - HaberlerAkşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? - HaberEski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Özgür Özel Lütfi Elvan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Timur Selçuk Acun Ilıcalı Hazar Ergüçlü Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Bursa Deprem İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 14:22:05. #1.15#
title