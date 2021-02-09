Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum"
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Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum"

09.02.2021 20:20 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:28

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.(1)

Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum."

Son dakika haberleri! Erdoğan: '(Milli Uzay Programı) Ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum'
Son dakika haberleri! Erdoğan: '(Milli Uzay Programı) Ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum'
Son dakika haberleri! Erdoğan: '(Milli Uzay Programı) Ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum'
Son dakika haberleri! Erdoğan: '(Milli Uzay Programı) Ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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