Son dakika haberleri! Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum"
09.02.2021 20:20 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:28
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.(1)
Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı