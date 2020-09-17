Son dakika haberleri! Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda...
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Son dakika haberleri! Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda...

Son dakika gündem haberine göre Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı duruş" çağrısını yineledi.

Son dakika haberleri! Erdoğan, Michel ile görüşmesinde,
17.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:35

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, "Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı duruş" çağrısını yineledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Sefa Mutlu
Sefa Mutlu
AA Editörü

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