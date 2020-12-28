Son dakika haberleri! Erdoğan: "Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde...
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Son dakika haberleri! Erdoğan: "Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde...

28.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:12
Son dakika haberleri! Erdoğan:

Son dakika habere göre Erdoğan: "Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor.

Erdoğan: "Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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