Son dakika haberleri: Erdoğan-Kral Selman görüşmesinde, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
21.11.2020 00:29 | Son Güncelleme: 21.11.2020 00:33
Son dakika habere göre Erdoğan-Kral Selman görüşmesinde, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Erdoğan-Kral Selman görüşmesinde, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan