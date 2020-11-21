Son dakika haberleri: Erdoğan-Kral Selman görüşmesinde, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
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Son dakika haberleri: Erdoğan-Kral Selman görüşmesinde, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

21.11.2020 00:29 | Son Güncelleme: 21.11.2020 00:33
Son dakika haberleri: Erdoğan-Kral Selman görüşmesinde, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Son dakika habere göre Erdoğan-Kral Selman görüşmesinde, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Erdoğan-Kral Selman görüşmesinde, dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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