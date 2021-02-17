Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret"
17.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:55
Son dakika haberler... Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret"
Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ