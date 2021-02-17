Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret"
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret"

17.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:55
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Son dakika haberler... Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret"

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret" - Son Dakika Haberleri
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