Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin."
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin."

17.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:56
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin.

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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