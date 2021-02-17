Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin."
17.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:56
Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin.
Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım