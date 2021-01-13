Son dakika haberleri | Erdoğan: "Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşen kimi medya kuruluşları bırakın Diyarbakır annelerine destek vermeyi, yaptıkları...
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşen kimi medya kuruluşları bırakın Diyarbakır annelerine destek vermeyi, yaptıkları...

13.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:48
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Son dakika haberi: Erdoğan: "Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşen kimi medya kuruluşları bırakın Diyarbakır annelerine destek vermeyi, yaptıkları haberlerle bu masum eylemi itibarsız hale getirmeye çalıştı.

Erdoğan: "Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşen kimi medya kuruluşları bırakın Diyarbakır annelerine destek vermeyi, yaptıkları haberlerle bu masum eylemi itibarsız hale getirmeye çalıştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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