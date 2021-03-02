Son dakika haberleri! Erdoğan: "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz."
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Son dakika haberleri! Erdoğan: "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz."

02.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:31
Son dakika haberleri! Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Erdoğan: "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz.

Erdoğan: "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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