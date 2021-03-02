Son dakika haberleri! Erdoğan: "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz."
02.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:31
Son dakika gündem haberine göre Erdoğan: "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz.
Erdoğan: "İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş