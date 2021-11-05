Son dakika haberleri | Erdoğan: "İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımını, şiddeti, cinselliği ve sapkın görüntüyü...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Erdoğan: "İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımını, şiddeti, cinselliği ve sapkın görüntüyü engelleyebilmemiz gerçekten çok zor."
Erdoğan: "İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımını, şiddeti, cinselliği ve sapkın görüntüyü engelleyebilmemiz gerçekten çok zor."
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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