Son dakika haberleri! Erdoğan: "İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."
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Son dakika haberleri! Erdoğan: "İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."

26.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:41
Son dakika haberleri! Erdoğan:

Son dakika haberleri... Erdoğan: "İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."

Erdoğan: "İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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