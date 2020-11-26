Son dakika haberleri! Erdoğan: "İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."
26.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:41
Son dakika haberleri... Erdoğan: "İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."
Erdoğan: "İnsanın geleneksel hayat tarzında çeyrek asırda yaşanan radikal değişimin sonu, doğru altyapıyla desteklenmezse modern köleliğe varır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş