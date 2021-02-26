Son dakika haberleri... Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim...
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Son dakika haberleri... Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim...

26.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:13
Son dakika haberleri... Erdoğan:

Son dakika haber... Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim edeceğiz.

Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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