Son dakika haberleri... Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim...
26.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:13
Son dakika haber... Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim edeceğiz.
Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu