Son dakika haberleri | Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor."

28.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:38
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Son dakika haber: Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.

Erdoğan: " (İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Berk Oktay Furkan Palalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Samet Aybaba Abdullah Avcı Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Türk Lirası Asgari Ücret Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor." | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 18:38:37. #1.14#
title