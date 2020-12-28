Son dakika haberleri | Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor."
28.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:38
Son dakika haber: Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.
Erdoğan: " (İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü