Son dakika haberleri | Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor."

Son dakika haber: Erdoğan: "(İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması) 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.