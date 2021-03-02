Son dakika haberleri... Erdoğan: "İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz"
02.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:43
Son dakika haberi: Erdoğan: "İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz"
Erdoğan: "İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten