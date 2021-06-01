Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin gelişleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin basın için poz vermeleri Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin gelişleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin basın için poz vermeleri

Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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