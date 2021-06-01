Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin gelişleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin basın için poz vermeleri Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin gelişleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin basın için poz vermeleri
Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı