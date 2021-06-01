Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi kabul etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin gelişleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin basın için poz vermeleri Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi...