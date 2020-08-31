Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi...
Son dakika haberine göre Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur.
31.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:52
Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur."
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Kaynak: AA