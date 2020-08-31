Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi... Son dakika haberine göre Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur.

Erdoğan: "(Giresun'daki sel) Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur." Kaynak: AA