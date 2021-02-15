Son dakika haberleri | Erdoğan: "(Gara'da 13 şehit) Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır."
15.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:16
Son dakika haber: Erdoğan: "(Gara'da 13 şehit) Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır.
Erdoğan: "(Gara'da 13 şehit) Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu