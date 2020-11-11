Son dakika haberleri | Erdoğan: "Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik...
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik...

11.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:15
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Son dakika haberi... Erdoğan: "Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz.

Erdoğan: "Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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