Son dakika haberleri... Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü"
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Son dakika haberleri... Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü"

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Erdoğan: 'Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü'

Son dakika haberler... Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü"

Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, 86 yaşında hayatını kaybetti

Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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