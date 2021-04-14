Son dakika haberleri... Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü"
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü"
Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz