Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil."

Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir.