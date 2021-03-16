Son dakika haberleri: Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil."
16.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:49
Gelen son dakika haberine göre Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir.
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı