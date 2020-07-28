Son dakika haberleri | Erdoğan: "Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan...
Son dakika haberleri: Erdoğan: "Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi.
28.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:56
Erdoğan: "Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi."
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Kaynak: AA