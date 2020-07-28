Son dakika haberleri | Erdoğan: "Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan... Son dakika haberleri: Erdoğan: "Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi.

Erdoğan: "Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi." Kaynak: AA