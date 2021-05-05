Son dakika haberleri! Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık manevi tazminat davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık manevi tazminat davası

Son dakika haberleri! Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık manevi tazminat davası
Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Politika

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, sosyal medya paylaşımlarında kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, sosyal medya paylaşımlarında kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Erdoğdu hakkında ayrıca 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Aykut Erdoğdu hakkında, 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Erdoğdu'nun, 4 Mayısta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğini hedef aldığı, asılsız ve mesnetsiz suçlamalarla kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği aktarıldı. Paylaşımların içeriğine de yer verilen dilekçede, "Aykut Erdoğdu'nun açıklamaları, bir bütün olarak Medeni Kanunu'nun 24'üncü maddesi bağlamında kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gibi TCK'nın 299'uncu maddesi kapsamında da Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturmaktadır. Öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil sığ ve düzeysizdir" denildi. Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da atıfta bulunularak, Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği, bu nedenle şüpheli hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma açılması talep edildi.Avukat Aydın, Erdoğdu hakkında ayrıca 250 bin liralık manevi tazminat davası açarak, 250 bin liralık tazminatın Erdoğdu'dan tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmasını istedi. 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'vatana ihanet' sözlerine siyasilerden tepki yağdı
CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "vatana ihanet" sözlerine siyasilerden tepki yağdı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası
CHP'de bir Muharrem İnce firesi daha! Gaye Usluer partiden istifa etti
CHP'de bir Muharrem İnce firesi daha! Gaye Usluer partiden istifa etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık manevi tazminat davası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:15:33. #1.15#

title