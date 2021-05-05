Son dakika haberleri! Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık manevi tazminat davası

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, sosyal medya paylaşımlarında kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, sosyal medya paylaşımlarında kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle ' hakaret ' suçundan suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Erdoğdu hakkında ayrıca 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Aykut Erdoğdu hakkında, 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Erdoğdu'nun, 4 Mayısta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğini hedef aldığı, asılsız ve mesnetsiz suçlamalarla kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği aktarıldı. Paylaşımların içeriğine de yer verilen dilekçede, "Aykut Erdoğdu'nun açıklamaları, bir bütün olarak Medeni Kanunu'nun 24'üncü maddesi bağlamında kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gibi TCK'nın 299'uncu maddesi kapsamında da Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturmaktadır. Öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil sığ ve düzeysizdir" denildi. Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da atıfta bulunularak, Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği, bu nedenle şüpheli hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma açılması talep edildi.Avukat Aydın, Erdoğdu hakkında ayrıca 250 bin liralık manevi tazminat davası açarak, 250 bin liralık tazminatın Erdoğdu'dan tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmasını istedi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN