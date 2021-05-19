Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi...

Son dakika haberleri | Erdoğan: 'Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Selahattin Demirtaş
Magazin Beren Saat Deniz Çakır Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 16:01:42. #1.16#

title