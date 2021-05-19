Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi...
Son dakika haberine göre Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım