Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi...

Son dakika haberine göre Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi sürdüreceğiz.