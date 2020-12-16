Son dakika haberleri... Erdoğan: "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."
16.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:17
Edinilen son dakika gelişmesine göre Erdoğan: "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."
Erdoğan: "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten