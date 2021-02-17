Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz."
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Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz."

17.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:57
Son dakika haberleri | Erdoğan:

Son dakika haberine göre Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz.

Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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