Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz."
17.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:57
Son dakika haberine göre Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz.
Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten