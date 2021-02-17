Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz."

Son dakika haberine göre Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz.