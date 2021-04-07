Son dakika haberleri... Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz."
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Son dakika haber... Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz.
Erdoğan: "Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu