Son dakika haberleri! Erdoğan: "Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz."
15.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:12
Edinilen son dakika haberine göre Erdoğan: "Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz.
Erdoğan: "Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu