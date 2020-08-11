Son dakika haberleri: Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bakan Bayramov'un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyarette ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmeler ele alındı.

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ANKARA, -

Kaynak: DHA